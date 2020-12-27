الصحة: لم يثبت حتى الآن تأثر لقاح كورونا بالفيروس المتحور

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن أكثر من 700 ألف سجلوا لتلقي لقاح كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يثبت حتى الآن أن تحور فيروس كورونا يؤثر على شدة وقوة المرض.

وأشار إلى انخفاض نسبة التنويم بسبب كورونا إلى 83%، مؤكدًا انخفاض الوفيات بسبب كورونا بنحو 85%.

وأوضح أن وضع كورونا في المملكة يتجه إلى المنحنيات الإيجابية.