بالأرقام.. الرياض ومكة تتصدران إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 42 حالة وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 33 والمنطقة الشرقية بـ 17 حالة والمدينة المنورة بتسجيل 16 حالة. وسجَّلت منطقة عسير 12 حالة وتبوك 7 حالات والحدود الشمالية 6 حالات والقصيم 5 وسجّلت الباحة وحائل 4 حالات لكل منهما فيما سجّلت نجران وجازان 3 حالات لكل منهما واقتصرت حالات الإصابة في الجوف على حالة واحدة. وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، عن تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، و(175) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,179)

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