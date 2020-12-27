الحصيني يتوقَّع استمرار الحالة المطرية حتى غدٍ ويوضح تأثير «سحابة رابغ»

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار الحالة المطرية السادسة للعام 1442هـ، حتى يوم غدٍ الاثنين.

وأضاف «الحصيني» أن الحالة المطرية المشار إليها تستمر «على أجزاءٍ من مكة والمدينة وحائل والقصيم والشمالية والجوف، وأجزاءٍ من الوشم وسدير والمحمل والشرقية والصمان.. الأمطار المتوقعة خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على أجزاء بين مكة والمدينة وشرقهما».

وبشأن السحابة من النوع العملاق التي أثرت على جنوب وجنوب شرق رابغ ضحى اليوم الأحد، قال الحصيني: «أتوقع أنه نزل منها أمطارٌ غزيرةٌ جدًّا وحباتُ برَدٍ ورياحٌ شديدةٌ، ولا يستبعد تشكُّل إعصارٍ قمعيٍّ (تورنيدو)»، ناصحًا أصحاب الحلال أو المزارع أن يتفقَّدها، حاثًّا الجهات المختصة على تفقد القرى والهجر.

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