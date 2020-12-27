«الصحة» تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 175

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 154 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعةً الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362220 حالةً.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353179 حالةً.

كما تم تسجيل 9 حالات وفاةٍ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6185 حالةً.

وبلغ عدد الحالات النشطة 2865، والحالات الحرجة 391 حالةً.

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