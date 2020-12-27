حقوق الإنسان تشدد على حماية العمال من البرد القارس

وشددت على أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات، وقد شرّعت المملكة أنظمة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل الذي اشتمل على العديد من المواد التي تُعنى بسلامة وصحة العامل، كما صدرت العديد من القرارات واللوائح والمبادرات في هذا الإطار مثل لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الهيئة إلى أهمية توفير السكن الملائم الذي تتوفر فيه معايير الحماية من البرد خاصةً في مثل هذه الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى انخفاضات حادة، مما يهدد صحة العمال القاطنين فيه، كون السكن الملائم يعد أحد مقومات المستوى المعيشي اللائق كعامل أساسي للتمتع بالحقوق.
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