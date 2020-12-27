السعودية اليوم / العراق يسجل 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12780, فيما تم تسجيل 1541 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 531803 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 47014, منهم 180 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

16:43ت م

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بغداد 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 591597 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12780, فيما تم تسجيل 1541 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 531803 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 47014, منهم 180 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //16:43ت م0117

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