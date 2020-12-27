السعودية اليوم / أمطار على محافظة ينبع ومراكزها



ينبع 12جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27ديسمبر 2020م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع ومراكزها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

16:28ت م

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