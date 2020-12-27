

القاهرة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية الثلاثاء المقبل مؤتمراً دولياً افتراضياً بعنوان "الجامعات والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات" تحت رعاية معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وأوضح الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد في تصريح اليوم أن المؤتمر سيناقش عددا من البحوث وأوراق العمل التي تقدم بها خبراء وأساتذة الإعلام وتكنولوجيا التعليم في أكثر من ثلاث وعشرين جامعة ومركزاً عربياً وإسلامياً.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للخروج بإستراتيجية مقترحة تساعد الجامعات في إطار خططها وتوجهاتها للتحول الرقمي الكامل، ويأتي في إطار حرص الرابطة على دعم الجامعات الأعضاء لتطوير نُظمها التعليمية وتعظيم مكانتها في إطار ما يشهده العالم من تطور غير مسبوق في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

// انتهى //

15:46ت م

0102





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمرًا حول التحول الرقمي الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.