

المدينة المنورة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مركز ومعرض الوثائق والمحفوظات بالإمارة، الذي يُسهم في تحقيق التحول الرقمي في مجال حفظ الوثائق.

واستمع سموه لشرح من مديرة المركز هياء محمد الحجيلي عن أبرز وأهم الوثائق والمحفوظات وآلية العمل، حيث ستكون للمركز منصة تفاعلية خاصة لتمكين الباحثين من الاستفادة من الوثائق المحفوظة وفق أُطر خاصة للاستخدام وضوابط نشر معتمدة ومحددة، ويعمل المركز على الحدّ من الازدواجية في نظام الأرشفة بمركزيتها لدى مركز الوثائق، وذلك لحفظ المعاملات الورقية، مما يوفر من المساحات المكتبية المستهلكة لدى الإدارات، ويسهل الرجوع للملفات المؤرشفة لخدمة المستفيد من داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً لما تُحدده التعليمات المُنظمة لذلك، كما يشتمل المركز على معرض للوثائق التاريخية منذ العام 1346هـ.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أهمية الارتقاء بالمفهوم الحالي لمركز الوثائق والمحفوظات، والمواءمة مع الأهداف الإستراتيجية للإمارة بتحويل البيانات من ورقية إلى إلكترونية لتخزينها وحفظها بشكل سليم، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة يستطيع المركز من خلالها إعداد التقارير الإحصائية اللازمة، موجهاً سموه بأن يُتاح للباحثين وزوّار الإمارة الاطلاع على تلك الوثائق والاستفادة منها.

// انتهى //

15:09ت م

0097





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن مركز ومعرض الوثائق والمحفوظات بالإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.