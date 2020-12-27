السعودية اليوم / نائب محافظ التدريب التقني يتفقد الكليات التقنية بالأحساء



الأحساء 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني اليوم، الكليات التقنية للبنين والبنات بالأحساء، يرافقه مدير الإدارة بالمنطقة الشرقية محمد السلوم.

واطلع الدكتور الزهراني على الخطط والإستراتيجيات التي تسعى المنشآت لتحقيقها بما يخدم المتدربين أثناء التدريب وتأهيليهم تقنياً ومهنياً لتهيئتهم لدخول سوق العمل، وعلى الأقسام التدريبية بالكليات والتقى أعضاء هيئة التدريب داخل الأقسام والمختبرات والمعامل واستمع إلى تطلعاتهم.

كما التقى مسؤولي ومسؤولات ومدريري ومديرات الأقسام بالكليات للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية، حاثاً على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب، وتعزيز التعاون البناء مع جميع القطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

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15:08ت م

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