السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس جلسة المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم



بريدة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم جلسة المجلس البلدي لأمانة القصيم في مقر الأمانة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين القصيم المهندس محمد المجلي.

واستمع سموه من قبل رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة خالد الخضر عن الأعمال والجهود التي يقدمها المجلس بالتكاتف مع جميع أعضائه وأمانة المنطقة لتسهيل وخدمة المواطنين والمواطنات.

عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن جهود المجلس منذ تشكيله, ثم عرضاً عن مبادرة ضاحية الجامعة وضاحية الطرفية , بالإضافة إلى عرضٍ عن إنشاء عدد من المجسمات الجمالية لمدينة بريدة , والهوية المقترحة لمدينة التمور.

وأبدى سمو أمير منطقة القصيم عن فخره في الأعمال والخطط كافة التي يقوم بها رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم , مؤكداً على ضرورة رفع التنسيق بين القطاعات الخدمية ، ومواصلة هذا النشاط لتعزيز وتنمية الضواحي , مشيراً إلى أهمية التكامل بين المجلس وأمانة المنطقة كون تخصصهم وأعمالهم واحدة , إذ إن المجلس هو العين لأمانة المنطقة وبلدياتها ، مظهراً ثقته العالية فيهم لتقديم ما يعود للجانب البلدي بكل خير.

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15:06ت م

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