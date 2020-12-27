اقتصادي / وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الراعي الرسمي لمسابقة منتدى mit للشركات الناشئة في السعودية



الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في

وتأتي رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمسابقة لمنتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، في إطار رؤية الوزارة الطموحة لبناء بيئة تحتضن وتنمي وتستقطب والرياديين المهارات في مجال التحول الرقمي، وتزيد فرص العمل النوعية مما يسهم برفع الإنتاجية الوطنية ‏وتنمية المحتوى المحلي التقني وبناء قطاع التقنية بمستوى عالمي تنافسي يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة على المستوى الإقليمي والعالمي، ولأيمان الوزارة بأهمية ريادة الأعمال الرقمية حيث أنها الرافد للاقتصاد الرقمي، إذ تلعب الشركات الناشئة دور مهم كونها الاستثمار الحقيقي في الرحلة نحو تجسيد التحول الرقمي الكامل والشامل.

وقال الدكتور آل ثنيان: "يسعدنا رعاية مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية وغيرها من الفعاليات المؤثرة والداعمة للشباب والاقتصاد المحلي ذات المردود الكبير والعظيم،ومنطلق هذا الشعور يعود لأسباب عدة أبرزها أن الشركات الناشئة هي ركيزة من ركائز التنمية، والشباب السعودي العامل بها يمثل المستقبل والأمل، بالإضافة إلى أن مثل هذه المسابقات تعد استثمار حقيقي ودلالة بأن الجهود كافة تسير نحو مستقبل مشرق وواعد".

وأضاف: " لدينا ولله الحمد بيئة متكاملة تدعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التحول الرقمي وتوفر سبل أسهل للحصول على ما يلزمهم من دعم في مجال القدرات الرقمية، والوصول للتقنيات الحديثة، ليتمكّنوا من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للانتشار الواسع، لتغير المجتمع والعالم من حولهم للأفضل".

الجدير بالذكر أن جولة التحكيم الأولى ستنظم من 17 إلى 26 ديسمبر 2020م ليتم الإعلان عن الفرق الـ 45 المتأهلة للدور النصف النهائي من المسابقة يوم 31 ديسمبر 2020، حيث سيتلقى المتأهلون برامج إرشادية وتدريبية مكثفة من قبل مختصين وخبراء في جميع المجالات التجارية والاجتماعية طوال فترة المسابقة قبل الإعلان عن الفائزين في النسخة الخامسة من المسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في مؤتمر ستارت سمارت يوم 6 مارس2021.

// انتهى //

15:00ت م

0092



الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية ، أحد فروع الشبكة العالمية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال، بالشراكة مع باب رزق جميل عن رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للدورة الخامسة من مسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة في السعودية التي تعقد حفلها الختامي يوم 6 مارس 2021م في نسخة رقمية برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة وسينوب عنه وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، وسيلقي كلمة بهذه المناسبة لرواد الأعمال المشاركين في هذه الدورة.وتأتي رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمسابقة لمنتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، في إطار رؤية الوزارة الطموحة لبناء بيئة تحتضن وتنمي وتستقطب والرياديين المهارات في مجال التحول الرقمي، وتزيد فرص العمل النوعية مما يسهم برفع الإنتاجية الوطنية ‏وتنمية المحتوى المحلي التقني وبناء قطاع التقنية بمستوى عالمي تنافسي يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة على المستوى الإقليمي والعالمي، ولأيمان الوزارة بأهمية ريادة الأعمال الرقمية حيث أنها الرافد للاقتصاد الرقمي، إذ تلعب الشركات الناشئة دور مهم كونها الاستثمار الحقيقي في الرحلة نحو تجسيد التحول الرقمي الكامل والشامل.وقال الدكتور آل ثنيان: "يسعدنا رعاية مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية وغيرها من الفعاليات المؤثرة والداعمة للشباب والاقتصاد المحلي ذات المردود الكبير والعظيم،ومنطلق هذا الشعور يعود لأسباب عدة أبرزها أن الشركات الناشئة هي ركيزة من ركائز التنمية، والشباب السعودي العامل بها يمثل المستقبل والأمل، بالإضافة إلى أن مثل هذه المسابقات تعد استثمار حقيقي ودلالة بأن الجهود كافة تسير نحو مستقبل مشرق وواعد".وأضاف: " لدينا ولله الحمد بيئة متكاملة تدعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التحول الرقمي وتوفر سبل أسهل للحصول على ما يلزمهم من دعم في مجال القدرات الرقمية، والوصول للتقنيات الحديثة، ليتمكّنوا من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للانتشار الواسع، لتغير المجتمع والعالم من حولهم للأفضل".الجدير بالذكر أن جولة التحكيم الأولى ستنظم من 17 إلى 26 ديسمبر 2020م ليتم الإعلان عن الفرق الـ 45 المتأهلة للدور النصف النهائي من المسابقة يوم 31 ديسمبر 2020، حيث سيتلقى المتأهلون برامج إرشادية وتدريبية مكثفة من قبل مختصين وخبراء في جميع المجالات التجارية والاجتماعية طوال فترة المسابقة قبل الإعلان عن الفائزين في النسخة الخامسة من المسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في مؤتمر ستارت سمارت يوم 6 مارس2021.// انتهى //15:00ت م0092

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الراعي الرسمي لمسابقة منتدى mit للشركات الناشئة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.