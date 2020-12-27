شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل الحصول على اللقاحات تجاوز الـ 700 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي وصول عدد المسجلين حاليًا لتلقي لقاح فيروس كورونا إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، والإقبال متزايد، كما أن التقيد بالاحترازات يحمي من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات.

وأضاف العبدالعالي أن التسجيل لأخذ اللقاح سيكون على مراحل، وسنذهب إلى مراحل أكثر اتساعاً، والتسجيل متاح لأفراد المجتمع كافة، وأن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وباختصار -حتى الآن- لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وأكد العبدالعالي انخفاض الحالات الحرجة بنسبة 83 %، وانخفاض حالات الوفاة بنسبة 85 %، مضيفا: هذا يدل على مؤشر إيجابي وأننا بالاتجاه السليم.