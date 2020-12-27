شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد الشورى" تناقش مقترح مشروع نظام تقويم أداء الأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية - إحدى اللجان المتخصصة- اجتماعًا لها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المحالة من المجلس لدراستها، واستعرض الاجتماع أبرز استفسارات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 - 1441هـ، كما تم بحث وجهة نظر اللجنة المتضمنة توصياتها حيال التقرير لتقديمه للمجلس في المدة القادمة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مقترح مشروع نظام تقويم أداء الأجهزة الحكومية وسياساتها المقدم من عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي، وعضو المجلس سابقا الدكتورة إقبال درندري، وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته خلال المدة القادمة.

كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 - 1440هـ، وأعدت توصياتها حيال التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس للمناقشة خلال الجلسات القادمة.