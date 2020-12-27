شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لأحد الجُنَاة أطلق النار على شخصين في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم, حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في منطقة الرياض .

كان أسامة فيصل نجم -عراقي الجنسية- قد أقدم على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبي -سعودي الجنسية- و محمد إسماعيل الدوي - فلسطيني الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عن وفاتهما .

و تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.