شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فرع جدة للمنتدى الطبي «الهندي - السعودي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - افتتح الدكتور أوصاف سعيد السفير الهندي لدى المملكة العربية السعودية، يوم (الجمعة) 25 ديسمبر 2020، فرع جدة للمنتدى الطبي الهندي السعودي (ISMF)، بحضور شخصيات بارزة في مجال الرعاية الصحية في السعودية.

المنتدى الطبي الهندي السعودي (ISMF) هو هيئة غير ربحية تحت رعاية سفارة الهند بالرياض، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الأخويات الطبية في الهند والمملكة العربية السعودية، وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين في مجال الرعاية الصحية من هذين البلدين. وسيؤدي المنتدى الذي يضم أطباء وخبراء هنديين وسعوديين في مجال الرعاية الصحية دورا داعما في تعزيز التعاون الهندي السعودي في مجال الرعاية الصحية، وسيكون للمنتدى الطبي الهندي السعودي (ISMF) 3 فروع في كل من جدة والرياض والدمام.

تحدث السفير الدكتور أوصاف سعيد الراعي للمنتدى الطبي الهندي السعودي (ISMF) أمام الحفلة عن فكرة ISMF، وإمكانيات التعاون الهندي السعودي في مجال الرعاية الصحية، وعن الدور الذي يمكن أن يؤديه المنتدى الطبي الهندي السعودي (ISMF) في هذا الصدد.

كما قدم رئيس فرع جدة للمنتدى الطبي الهندي السعودي الدكتور أشرف عبدالقيوم أمير، ونائب الرئيس الدكتور كريم الدين وجهات نظرهم حول كيفية أداء الدور للمنتدى الطبي الهندي السعودي، في تعزيز التعاون الهندي السعودي في مجال الرعاية الصحية. هذا وقدم الدكتور إقبال موساني عرضا حول إمكانيات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البحوث الطبية، وتحدثت نوف مرواعي مدربة اليوغا ومؤسسة اللجنة اليوغا العربية عن مدى أهمية الخبرة الهندية في مجال الرعاية الصحية الشاملة، التي ستعتبر إضافة لنظام الرعاية الصحية السعودي.

شارك بالمنتدى عدد من الأطباء وإدارات المستشفيات، إضافة إلى عدد من خبراء الرعاية الصحية والأخصائيين الطبيين، وكذلك عدد كبير من الأطباء الهنود والسعوديين الذين انضموا إلى المنتدى افتراضيا، نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ«كوفيد 19».