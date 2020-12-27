شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 97.5% من إجمالي حالات «كورونا» في السعودية.. و154 إصابة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 154 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 175 حالة إضافية، و9 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.220 حالة، من بينها 2856 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 391 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 353.179 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6185 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.5%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.78%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.7%

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (42)، منطقة مكة المكرمة (33)، المنطقة الشرقية (17)، منطقة المدينة المنورة (16)، منطقة عسير (12)، منطقة تبوك (7)، منطقة الحدود الشمالية (6)، منطقة القصيم (5)، منطقة الباحة (4)، منطقة حائل (4)، منطقة نجران (3)، منطقة جازان (3)، منطقة الجوف (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (36)، جدة (17)، مكة المكرمة (8)، تبوك (7)، المدينة المنورة (7)، ينبع (7)، خميس مشيط (6)، الدمام (6)، عرعر (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (30)، ينبع (25)، مكة المكرمة (15)، جدة (9)، الدمام (7)، المدينة المنورة (6)، الجبيل (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.