شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: القصاص من قاتل مواطن وفلسطيني بإطلاق النار عليهما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدر عن وزارة الداخلية اليوم (الأحد)، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق أسامة فيصل نجم (عراقي الجنسية) لإقدامه على قتل عبدالعزيز بن فيحان العتيبي (سعودي الجنسية) ومحمد إسماعيل الدوي (فلسطيني الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات مما نتج عن وفاتهما.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بالرياض بمنطقة الرياض.