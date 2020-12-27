السعودية: وزير الطاقة يعلن عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في المملكة

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، اليوم الأحد 27 ديسمبر، عن تحقيق شركة "أرامكو" أربعة اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء مختلفة من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الوزير تأكيده اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق النفط الخام العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلا في اليوم، مصحوبا بـ3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

ولفت الأمير عبد العزيز إلى أن "أرامكو"، لتحديد امتداد حقل الريش، قامت بحفر البئرين رقم 3 و4 في الحقل حيث وصل الإنتاج الأولي من البئر الثالث إلى 2745 برميلا يوميا من نفس نوعية الزيت، مصحوبا بثلاثة ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز، وفي البئر رقم 4 وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدا إلى 3654 برميلا يوميا مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

وأشار الوزير إلى أن الاكتشاف في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدا من متكون جبل طويق.

كما تم اكتشاف الغاز غير التقليدي في مكمن الصارة ببئر المنحز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه.

وأوضح الوزير أن حجم تدفق الغاز من بئر المنحز يقدر بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، مع 98 برميلا من المكثفات، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا. وفق موقع "روسيا اليوم"

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1 الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلا في اليوم.

وأشار الأمير إلى أن "أرامكو" تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة وتقدير كميات النفط الخام والغاز والمكثفات فيها.