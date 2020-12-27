بالفيديو.. تعرف على مراكز لقاحات كورونا في السعودية

نشرت قناة «الإخبارية»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يُوضِّح مراكز لقاحات فيروس كورونا في مناطق المملكة.

وذكرت القناة أن حملة تطعيمات لقاح كورونا، بدأت 17 ديسمبر 2020، بمركز المؤتمرات في الرياض.

وفي 24 ديسمبر، تم تدشين مركز لقاحات كورونا بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وفي 27 من الشهر نفسه، افتُتح مركز لقاحات كورونا بمعرض الظهران في المنطقة الشرقية.

ومركز اللقاحات قادرُ على استقبال 30 ألف شخصٍ في اليوم، ويوجد حاليًّا نحو نصف مليون مواطنٍ ومقيمٍ مُسجَّلين في الانتظار بتطبيق «صحتي».

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الصحة: كورونا المتحور لا يصيب بالمرض الشديد.. ونادرًا ما يصيب الشخص مرتين

علماء أمريكيون يتوصلون لنقطة الضعف لدى فيروس كورونا