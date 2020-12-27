استقرار أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الأحد

سجَّلت أسعار الذهب، بالمملكة العربية السعودية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا فبلغ سعر الجرام عيار 24: 226.79 ريال سعودي.

وسجل سعر الجرام عيار 22 : 207.90 ريال، فيما سجلت سعر الذهب عيار 21 ( الأكثر طلبًا في المملكة) 198.45 ريال، واستقرَّ سعر الجرام عيار 18 عند 170.10 ريال.

وبلغ سعر الأوقية الذهب 7.053 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 1.588 ريال وسجل سعر كيلو الذهب 226.794 ريال، حيث تتباين أسعار المعدن النفيس وفق معدلات العرض والطلب ووضعه بالسوق العالمية.

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