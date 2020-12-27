بالصور.. أمير نجران يلتقي مدير شركة الكهرباء الجديد بالمنطقة

التقى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه، اليوم الأحد، المهندس سالم بن حمد آل دغفان بمناسبة تكليفه مديرًا لكهرباء منطقة نجران.

واطلع الأمير خلال اللقاء على تقريرٍ عن أعمال الشركة خلال العام الحالي 2020م، ومحافظ ها على إنجازها بالحصول على تقييم 5 نجومٍ في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بنسبة 92%، وتقليص نسبة الفاقد في الطاقة إلى 3%، وتغطية الإيصال لعدد المشتركين بزيادةٍ عن المستهدف، وتخفيض متوسط تكلفة الإيصال، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الموثوقية لمتوسط عدد ومدد الانقطاعات لكل مشتركٍ، وتحسين متوسط زمن المعالجة.

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