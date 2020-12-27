اطلع على أعمال الشركة خلال 2020
التقى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه، اليوم الأحد، المهندس سالم بن حمد آل دغفان بمناسبة تكليفه مديرًا لكهرباء منطقة نجران.
واطلع الأمير خلال اللقاء على تقريرٍ عن أعمال الشركة خلال العام الحالي 2020م، ومحافظ ها على إنجازها بالحصول على تقييم 5 نجومٍ في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بنسبة 92%، وتقليص نسبة الفاقد في الطاقة إلى 3%، وتغطية الإيصال لعدد المشتركين بزيادةٍ عن المستهدف، وتخفيض متوسط تكلفة الإيصال، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الموثوقية لمتوسط عدد ومدد الانقطاعات لكل مشتركٍ، وتحسين متوسط زمن المعالجة.
اقرأ أيضًا:
إمارة نجران تعلن القبض على مواطنين في جريمة صيد 5 ظباء بمحمية عروق
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمير نجران يلتقي مدير شركة الكهرباء الجديد بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.