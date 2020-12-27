آل جابر: المملكة وقعت عدة مشاريع للبنية التحتية والخدمات الأساسية باليمن

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الأحد، إنّ المملكة وقعت عدة مشاريع في اليمن، تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية. وفقًا للإخبارية.

ويذكر أنَّ آل جابر، كان قد أكد أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها فى اتفاق الرياض، مشيرًا إلى أنّ المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين، موضحًا أنّ السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد.

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