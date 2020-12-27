إنشاء وتشغيل فندق وسوق تجارية في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

وقَّع أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، اليوم الأحد، عقدًا استثماريًّا لإنشاء وتشغيل فندقٍ وسوقٍ تجاريةٍ متعددة الطوابق، بالمنطقة المركزية الجنوبية الغربية على مساحة 1100 مترٍ مربعٍ، بعوائدَ ماليةٍ تتجاوز 46 مليون ريالٍ.

ويتضمَّن العقد إنشاء وتشغيل فندقٍ بسعة 336 غرفةً، يُقدر مساحة كلٍّ منها بـ24 مترًا مربعًا، إضافةً إلى سوقٍ تجاريةٍ؛ وذلك خلال 20 شهرًا في المنطقة المُطلة على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول).

ويُسهم المشروع في تلبية احتياجات المنطقة، من خلال تخصيص 4 طوابقَ في المجمع الفندقي لتجهيز سوقةٍ تجاريةٍ متعددة الطوابق، تتضمَّن مجموعةً من منافذ البيع والمحلات ذات العلامات التجارية المميزة، بجانب منطقةٍ مُخصَّصةٍ للمطاعم والمقاهي.

وتهدف الأمانة من العقد الاستثماري إلى الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية المقدمة لزوار المنطقة، فضلًا عن الإسهام في التوسع في الخيارات السكنية المعروضة للمستفيدين، من خلال استقطاب استثماراتٍ نوعيةٍ في المجال الفندقي، بما يُعزز استراتيجية الأمانة في تطوير منظومة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص.

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