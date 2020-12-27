رئيس «نزاهة» يبحث مع سفير سنغافورة التعاون في مكافحة الفساد

خلال لقاءٍ في مقر الهيئة بالرياض
استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، بمقر الهيئة في الرياض، اليوم الأحد؛ سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة وونج تشاو، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية سنغافورة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واطلع السفير السنغافوري، على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة، وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع إلى تجربة جمهورية سنغافورة في ذات المجال.
حضر اللقاء كبير مستشاري رئيس الهيئة والمشرف العام على مكتبه خالد بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي ورئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.
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