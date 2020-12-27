بلدية الشرائع تُكثِّف الجولات الرقابية على أفران التميس

نفَّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ جولاتٍ رقابيةً على أفران التميس ضمن نطاق البلدية؛ للتأكُّد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي؛ أن الجولات الرقابية المُنفَّذة من قِبل قسم المواد الغذائية والصحة العامة بالبلدية؛ أسفرت عن ضبط عدة أفرانٍ مُخالِفةٍ، تمثلت في 3 أفران تميس لديها نقصٌ عن الوزن المقرر، وفرنين لا يوجد لديها أكياسٌ ورقيةٌ ولا لوحةٌ لأوزان الخبز؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جانبٍ آخر، سيَّرت الفِرق الرقابية في بلدية الشرائع حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في حجز الشرائع، وأسفرت الحملات عن إتلاف 20 مبسطًا عشوائيةٍ مخالفةٍ، ومصادرة 107 كيلوجراماتٍ من الخضراوات والفواكه، وتسليمها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكَّد «العصيمي» أن الجولات الميدانية مستمرةٌ للتأكُّد من تطبيق الاشتراطات الصحية في أفران التميس في المنطقة، وشدَّد ‫على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة لحفظ أقراص التميس، لافتًا إلى أن للمواطن والمقيم دورًا كبيرًا للحد من انتشار الباعة الجائلين؛ وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة من البلدية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المُخالِفين.