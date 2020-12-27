سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقه

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الجوف، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في مخطط الرحمة، معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأضافت أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

«مرور الجوف» تعلن ضبط مفحط سكاكا

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مفحط عرَّض حياة المارة للخطر في مخطط الرحمة بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.