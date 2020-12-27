الأمين العام للمجلس الصحي السعودي يتلقى لقاح كورونا

تلقَّى الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأطلقت المملكة في 17 ديسمبر الجاري، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ حيث كان وزير الصحة من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.

وتم إعطاء الأولوية في التلقيح لثلاث فئاتٍ، في طليعتها الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بالإضافة إلى من يعاني أمراضًا مزمنة، ومن تتطلب طبيعةُ عملهم الوجودَ في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء، كالعاملين في القطاع الصحي.

ويتم تقديم الطلب للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد–19 المجاني للمواطنين والمقيمين في المملكة إلكترونيًّا، ليتم بعد ذلك منح المتقدم رقمًا وموعدًا.

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