شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم والان مع التفاصيل

الأحد 27 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، في معظم تعاملات البنوك وشركات الصرافة المصرية.



على موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1672 جنيه للشراء، و4.2023 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر الريال اليوم الأحد نحو 4.0836 جنيه للشراء، و4.1948 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر (حكومي) سجل سعر الريال نحو 4.082 جنيه للشراء، و4.1945 جنيه للبيع.

وجاء بنك HSBC كأفضل بنك تبيع له الريال السعودي مقابل 4.18 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه الريال مقابل 4.20 جنيه.

وتشهد أسواق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأشار الصندوق في بيان إلى أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار، وفقا لرويترز.

وأبقى البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال صندوق النقد إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة 2 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتحصل مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران 2021.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 15.6375 جنيه للشراء، و15.7684 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 19.0826 جنيه للشراء، و19.2077 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 21.2436 جنيه للشراء، و21.4276 جنيه للبيع.

على موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.2569 جنيه للشراء، و4.2933 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 51.1415 جنيه للشراء، 51.7013 جنيه للبيع.