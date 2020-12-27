الأرصاد : أمطار المدينة المنورة مستمرة حتى الـ6 مساءً

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

