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هل اسم ملك ممنوع في السعودية؟ الأحوال المدنية ترد
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الأحوال المدنية عن معايير الأسماء المسموحة والمحظورة في السعودية.
وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من أحد الأشخاص جاء فيه : هل اسم ملك ممنوع في السعودية ؟ لترد عليه بالقول إنه يوجد أسماء ممنوعة، ولكن يوجد عدد من المعايير التي يجب أن تتوفر في أسماء المواليد الجديدة.
وأضافت الأحوال المدنية أن معايير الأسماء لتكون نظامية من بينها ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، كما لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءًا من الاسم، مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.
وشددت الأحوال على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.
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