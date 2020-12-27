أمطار الخير تتواصل على رفحاء والجوف

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء ومراكزها، ارتوت على إثرها الأرض، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على المحافظة.

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها والمراكز التابعة، كما شملت محافظة القريات وطبرجل ومراكزها، ومركز صوير والمراكز التابعة له.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار الخير على حائل

وفي سياق متصل أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها تضمن – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية تشمل السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وموقق.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية تستمر حتى الثانية عشرة مساءً.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



