التجارة تستدعي 349 فولكس واجن – باسات لوجود خلل خطير

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 349 مركبة من طراز فولكس واجن – باسات موديلات من 2016 – 2019م وذلك لوجود خلل خطير قد يؤدي إلى نتائج كارثية حال وقوع حوادث لا قدر الله.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء بسبب وجود خلل في تثبيت مسند الظهر للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى عدم تقييد الركاب بالشكل المطلوب حال وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة ملاك هذه المركبات إلى التحقق من شمول رقم الهيكل عبر الموقع المخصص لذلك عبر الرابط التالي (هنا) والتواصل مع الشركة المسؤولة لإصلاح الخلل مجانًا.



