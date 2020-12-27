- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم وفاة شخص كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة شخص كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا
المستشفيات بدأت تتجاوز طاقتها
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال مسؤولو الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا إن الوضع مروع للغاية في مقاطعة لوس أنجلوس التي تعد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، متابعين أنه في المتوسط يموت مريض من فيروس كورونا كل 10 دقائق، حتى أن موظفي المستشفيات اضطروا لاستغلال المتاجر بجوارهم لوضع النقالات.
وفسر المسؤولون زيادة عدد الإصابات الأخيرة بأنها ناجمة عن تجمع الناس خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة احتفالات العام الجديد.
وأكدوا على أن المستشفيات في كاليفورنيا بدأت تتجاوز بالفعل طاقتها العادية.
وكشفت سلطات إنفاذ القانون أن هناك العديد من المطاعم ومراكز التسوق لم تطبق إجراءات الوقاية والتدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا وهو ما أدى إلى ازدحام شديد في بعض الأماكن.
وقالت مديرة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس، باربرا فيرير: مراكز التسوق في لوس أنجلوس بمثابة كارثة صغيرة، يجب أن يكون الجميع حذرين، يموت شخص الآن كل 10 دقائق في المقاطعة بسبب كوفيد-19، وكان يمكن وقاية العديد من هذه الوفيات باتخاذ التدابير اللازمة والقيام بالصواب لإنقاذ الأرواح.
وقد تصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وحطمت أرقامًا قياسية جديدة، وباتت كاليفورنيا أول ولاية في الولايات المتحدة تتجاوز مليوني حالة إصابة مؤكدة بـ كوفيد-19.
وتؤدي الأزمة إلى إجهاد النظام الطبي الأمريكي بشكل يتجاوز قدرته الطبيعية، مما يدفع المستشفيات إلى علاج المرضى في الخيام والمكاتب والقاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص كل 10 دقائق في لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.