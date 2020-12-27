إغلاق منشأة رياضية نسائية في نطاق بلدية العزيزية

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منشأة رياضية نسائية وذلك في نطاق بلدية العزيزية.

وقالت مديرة الرقابة النسائية، العنود بنت منسي البقمي، إن الفرق الرقابية النسائية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية لعدة مخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ومخالفة البروتوكولات الوقائية، ووجود آثار قوارض، وتدنٍّ في مستوى النظافة، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت البقمي على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسّ سلامة المواطنين والمقيمين.

