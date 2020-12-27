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المرور يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في مخطط بالجوف

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2020-12-27

المرور يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في مخطط بالجوف

متابعات الخليج 365 - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، ضبط قائد مركبة مارس “التفحيط” في مدينة الجوف، في مخالفة لأنظمة المرور.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن دوريات المرور بمحافظة الجوف، تمكنت من ضبط قائد المركبة بعد رصده وهو يمارس “التفحيط” في مخطط الرحمة، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف المرور، أنه سيتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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