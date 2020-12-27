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شكرا لقرائتكم حاكم دبي يصدق على ميزانية بقيمة 15.5 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حاكم دبي يصدق على ميزانية بقيمة 15.5 مليار دولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال حاكم دبي، اليوم الأحد، إن الإمارة، التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، أقرت ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (نحو 15.55 مليار دولار) للعام 2021.
وصدق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الميزانية، التي تأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للسنة المالية 2020، وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.
وخلا البيان من رقم للمقارنة مع الإنفاق الفعلي في 2020، لكن حجم ميزانية 2021 يقل عن المقرر للعام 2020 والبالغ 66.4 مليار درهم إماراتي.
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