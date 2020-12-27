شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 117 ألف طلب تملك في «إحكام» خلال الأسبوع الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة لهيئة عقارات الدولة، 117 ألف طلب تملك خلال الأسبوع الأول منذ إطلاق المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تعديل وتملك العقارات للمواطنين، التي انطلقت يوم الخامس من شهر جمادى الأولى الحالي.

وأظهرت إحصائية أصدرتها الأمانة أن عدد الطلبات القائمة بلغ أكثر من 61 ألف طلب، وأن عدد الطلبات المكتملة أكثر من 30 ألف طلب.

وبينت الأمانة أن عدد زوار المنصة بلغ مليوني زائر منذ إطلاق المنصة.

الجدير بالذكر أن استقبال الطلبات سوف يستمر لمدة عام هجري اعتباراً من تاريخ اطلاق المنصة يوم (الأحد) الماضي.