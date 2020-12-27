شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتح بوابات سد وادي نجران لتصريف المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):كشف مقطع فيديو، اليوم الأحد، عن فتح بوابات سد وادي نجران لتصريف الكميات المخزنة من المياه، بعد إعتماد الخطة التشغيلية من وزير المياة والبيئة والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.
وتعد الكمية المتوقعة والتي خلف سد وادي نجران قرابة ( 12 مليون م3 ) محجوزة منذ الثلاث شهور الماضية؛ حيث يتم حجزها لتغذية الأبار الجوفية اثناء فترة انقطاع السيول ، وعند احتياج محطة تنقية نجران إلى تغذية حقل الآبار نتيجة هبوط مستويات المياة الجوفية في الوادي حسب الخطة المتبعة.
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