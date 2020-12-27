إغلاق مستشفى متخصص لعلاج مرض الدرن في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):قررت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة إغلاق إحدى المستشفيات المتخصصة لعلاج مرض الدرن.
وشكلت المديرية لجنة مركزية للوقوف والإشراف على إيقاف مستشفى مدينة الحجاج «الصدر» على ألا تزيد مدة الإيقاف عن 30 يوما.
يذكر أن صحة المدينة المنورة استقبلت العديد من المطالبات بإغلاق المستشفى بسبب نقص الأجهزة الطبية فيه، وموقعه وسط المزارع التي تتعرض لمعالجة صحية بيئية لمكافحة الحشرات.
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