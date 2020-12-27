أمانة العاصمة المقدسة تؤهل مسؤولي مؤشرات الأداء

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة مكتب تنفيذ الرؤية، ورشة عمل تحت عنوان ‏«تأهيل مسؤولي مؤشرات الأداء الاستراتيجية»؛ وذلك بمركز عبدالله عريف للتدريب التابع لأمانة العاصمة المقدسة.

وأوضحت مديرة إدارة الأداء ومقدمة الورشة وئام بنت عماد قادري؛ أن الورشة تهدف إلى التعريف بمؤشرات الأداء الاستراتيجية، التي يتم قياسها بصفةٍ دوريةٍ من قبل مركز الأداء لقياس الأجهزة العامة، والتعريف بآلية قياسها، وتدريب المعنيين عليها، مبينةً أنَّ أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى توضيح المعارف الأساسية المتعلقة بمؤشرات الأداء، ونشر ثقافة قياس مؤشرات الأداء بين جميع العاملين.

وأكدت قادري أنه يتم قياس التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورضا المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة، من خلال عدة مؤشراتٍ يتم أخذ بياناتها عن طريق الإدارات والجهات المعنية والبلديات المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة، وتوضح تلك البيانات مدى الرضا والتقدم في تحقيق الأهداف المنشودة.