بالفيديو.. سحابة رهيبة تملأ سماء رابغ مع عواصف وأمطار غزيرة

شهدت محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الأحد، أمطارًا غزيرةً، مصحوبةً برياحٍ شديدةٍ، مع تساقطٍ لحبات البرَد.

وتداول نشطاءُ بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقاطعَ فيديو مختلفةً تُظهر سحابةً ضخمةً تغطي سماء رابغ صباح اليوم، قبيلَ هبوب عاصفةٍ شديدةٍ، وهطول الأمطار الغزيرة عليها.

كما أظهرت مقاطعُ الفيديو هطول أمطارٍ غزيرةٍ، وجريان السيول بعددٍ من الشوارع، بجانب العواصف التي تسبَّبت في سقوط عددٍ من أعمدة الكهرباء على جوانب بعض الطرق في رابغ.

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