أمانة العاصمة المقدسة تواصل صيانة الجسور والأنفاق

تواصل وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في الإدارة العامة للمرافق بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الصيانة الوقائية للمرافق العامة بمواقع متفرقة بمكة المكرمة لضمان جاهزيتها بصفة مستمرة.

وتضمنت الأعمال دهانات الأسطح لعبارة المشاة في إسكان الملك فهد إلى جانب تمديد لمواسير كابلات الشبكة والطاقة بطول 640م.ط ، واستبدال 102 من إضاءة مختلفة الأنواع، كما تمت صيانة 12 مولدا كهربائيا وتجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق والصيانة لـ 17مروحة.

وتأتي هذه الأعمال لتهيئة المرافق العامة لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام على مدار الساعة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة في مختلف المجالات.

وأكّدت الأمانة على جاهزية تلقي البلاغات على الرقم الموحد ٩٤٠، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات، والحفاظ على المرافق العامة بما يضمن كفاءة تشغيلها وإتاحة الاستفادة منها للجميع بالشكل الأمثل.