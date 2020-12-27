تنبيه من سحب وأمطار رعدية على أجزاء من تبوك

تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً..
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة تبوك، يتضمن سحبًا وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء والوجه وأملج, تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً .
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