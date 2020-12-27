إغلاق منشأة رياضية نسائية في نطاق بلدية العزيزية

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منشأة رياضية نسائية وذلك في نطاق بلدية العزيزية.

وأوضحت مديرة الرقابة النسائية الاستاذة العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية لعدة مخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ومخالفة البروتوكولات الوقائية، و وجود آثار قوارض، وتدن في مستوى النظافة، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت "البقمي" على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين و المقيمين

وأكَّدت "العنود" على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.