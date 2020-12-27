إتلاف 23  طن لحوم وأسماك في سوق النكاسة بالمسفلة

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري ووزارة التجارة والدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكَّاسة بمكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية والحد من انتشارها.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي بأنّ البلدية تكثف نشاطها الرقابي على سوق النكاسة العشوائي، حيث يتم بهذا السوق تداول المواد الغذائية بصورة مُخالفة، إضافةً إلى ترويج البضائع والسلع دون وجود تراخيص نظامية.

وأشار إلى أنَّ الجهات المُختصة تبذل جهودًا كبيرة في متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها، وتحرص على الحدّ من هذه المخالفات والتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أنَّ الحملة أسفرت عن مُصادرة وإتلاف 23 طن من لحوم وأسماك وخضراوات تظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تمّ ضبطها داخل 5 عمائر سكنية يديرها عمالة مخالفة .

وأكَّد «مكاوي» استمرار الحملات الميدانية على مواقع الأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي للقضاء على هذه المخالفات المشوهة للمظهر العام وتعزيز الإصحاح البيئي بالمنطقة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وبيّن أن هذه الحملة هي امتداد للحملات السابقة التي استهدفت الأسواق العشوائية بالمنطقة، مؤكدًا أنّ الفرق الرقابية بقسم الأسواق بالبلدية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مثل هذه المخالفات .