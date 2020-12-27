هيئة المهندسين تنظم اختبارات الممارسات الهندسية بالدمام

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين اختبارات الممارسات الهندسية PE في مدينة الدمام، أمس السبت، لاختبار قدرات المهندسين الاحترافية.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري؛ أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرة المهندس على تطبيق معرفته وخبرته في ممارسة العمل الهندسي المتوافق مع مؤهله التعليمي وخبرته العملية، مهنيًّا واحترافيًّا، كما يهدف الاختبار إلى قياس معرفة المهندس بالقواعد واللوائح المهنية والسلوكيات الأخلاقية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة في المملكة.

وأشار إلى أن هذا الاختبار يُعَد المرحلة الأولى؛ حيث يختبر المهندسين في ثلاثة تخصصاتٍ هندسيةٍ؛ هي: الهندسة الكيميائية، وهندسة أنظمة الحراريات والموائع، وهندسة الحماية من الحريق، مبينًا أنه سيتم في مطلع العام القادم إطلاق عددٍ من التخصُّصات الهندسية والمعمارية كمرحلةٍ ثانيةٍ؛ وذلك تطبيقًا لنظام مزاولة المهن الهندسية، ولرفع كفاءة الممارسات المهنية في سوق العمل السعودية.

واشترطت الهيئة على المختبرين للتقدم لهذه الاختبارات، أن يكون المهندس حاصلًا على عضويةٍ ساريةٍ من الهيئة السعودية للمهندسين، وخبرةٍ عمليةٍ لا تقل عن خمس سنواتٍ في مجال تخصُّصه الدقيق.

اقرأ أيضًا:

الحقيل للهيئة السعودية للمهندسين: جهزوا اختبارات مهنية للأجانب

«هيئة المهندسين» تنفي ما تم تداوله حول تكلفة المتر المربع للمباني السكنية