السعودية اليوم / تسجيل 279 وفاة و18732 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18732 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.187.850 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 147.622 حالة وفاة .

// انتهى //

12:47ت م

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نيودلهي 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18732 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 279 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.187.850 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 147.622 حالة وفاة .// انتهى //12:47ت م0047

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