السعودية اليوم / إجراء أكثر من 2300 جراحة قلب وقسطرة قلبية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان



جيزان 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 2342 عملية جراحة قلب وقسطرة قلبية، وذلك خلال العام الجاري 2020 م ، حيث شملت العمليات "137 عملية قلب مفتوح و1121 عملية قسطرة قلبية منها 65 عملية قسطرة قلبية لحالات طارئة".

وأوضحت صحة جازان أن مركز القلب قام خلال نفس الفترة بإجراء 952 عملية زراعة دعامة شريانية و110 عمليات زراعة جهاز منظم لضربات القلب و8 عمليات زراعة جهاز صدمات القلب، إلى جانب 10 عمليات قسطرة علاجية لإقفال ثقوب بين الجدارية و3 عمليات توسيع للصمامات القلبية بالبالون.

وأبانت بأن المركز قام بإجراء عملية زراعة للصمام الأورطي عن طريق القسطرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تُعد من العمليات المتقدمة في مجال الرعاية القلبية المعروفة عالمياً.

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12:37ت م

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