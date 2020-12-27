السعودية اليوم / تبديل مفصل صناعي لحوض مريض في مستشفى الملك خالد بنجران



نجران 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

نجح أطباء العظام في مستشفى الملك خالد بنجران في تبديل مفصل صناعي للحوض لمريض كان يعاني من كسر في عنق عظمة الفخذ تسببت له في آلام شديدة وصعوبة عند الحركة، في عملية تعد الأولى من نوعها في منطقة نجران.

وأوضحت "صحة نجران" أنه تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود كسر في عنق الفخذ أدى إلى نقص تروية وضمور عظمة الفخذ مع وجود احتكاك شديد وتآكل في مفصل الورك الأيسر وقصر في الطرف السفلي الأيسر، وقد تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات، حيث نجحت الكوادر الطبية بفضل الله في تبديل مفصل صناعي للحوض مع رقعات عظمية.

وأبانت أن المريض تلقى الرعاية الصحية اللازمة وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة - ولله الحمد -.

// انتهى //

12:13ت م

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